МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*

МВД России объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* по статье уголовного кодекса. Это следует из базы данных ведомства.

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О какой именно статье уголовного кодекса идет речь, в карточке розыска не указано.

— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ответе на запрос.

29 сентября «Медиазону», зарегистрированную как ООО «ЗП», добавили в список иноагентов. Также в реестр иноагентов попали издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор издания Сергей Смирнов.