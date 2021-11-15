МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова*

МВД России объявило в розыск издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова* по статье уголовного кодекса. Это следует из базы данных ведомства.
О какой именно статье уголовного кодекса идет речь, в карточке розыска не указано.
— Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ответе на запрос.
29 сентября «Медиазону», зарегистрированную как ООО «ЗП», добавили в список иноагентов. Также в реестр иноагентов попали издатель «Медиазоны» Петр Верзилов и главный редактор издания Сергей Смирнов.
*Включены в список СМИ-иноагентов.