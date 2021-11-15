Пассажиры трамвая в Краснодаре избили девушку. Видео произошедшего накануне инцидента опубликовано в сообществе «Наша Газета Новороссийск» во «ВКонтакте».

Конфликт возник после того, как несовершеннолетняя жительница отказалась надеть маску в общественном транспорте, в связи с чем вагоновожатая объявила по громкоговорителю, что трамвай дальше не пойдет.

На опубликованных кадрах видно, как окружающие накинулись на пассажирку, требуя от нее покинуть салон.

«Пошла вон отсюда!» – кричали люди.