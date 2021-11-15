Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

В Санкт-Петербурге на плодово-овощной базе на Софийской улице вечером 14 ноября произошла массовая драка с участием мигрантов. В результате в полицию доставили 22 человека, восемь из которых были задержаны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

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По его данным, задержали семь граждан Узбекистана и одного россиянина. На задержанных иностранцев составлены протоколы за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в России в городе федерального значения, а также за уклонение от административного выдворения за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда. Кроме того, вынесено определение о начале производства по ст. 6.1.1 КоАП (Побои).

Предположительно, в столовой рынка началась словесная перепалка двоих мужчин, после чего их конфликт перерос в крупную драку.

Полиция официальных комментариев пока не дает.