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Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

Елена Прошина
50 минут назад

В Санкт-Петербурге на плодово-овощной базе на Софийской улице вечером 14 ноября произошла массовая драка с участием мигрантов. В результате в полицию доставили 22 человека, восемь из которых были задержаны, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Мигранты устроили массовую драку в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, задержали семь граждан Узбекистана и одного россиянина. На задержанных иностранцев составлены протоколы за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания в России в городе федерального значения, а также за уклонение от административного выдворения за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда. Кроме того, вынесено определение о начале производства по ст. 6.1.1 КоАП (Побои).

Предположительно, в столовой рынка началась словесная перепалка двоих мужчин, после чего их конфликт перерос в крупную драку.

Полиция официальных комментариев пока не дает.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла массовая драка, участники которой вооружились оказавшимися рядом палками и бутылками. Видео происшествия появилось в сети. Драка с применением подручных средств началась из-за того, что молодых людей возмутила шумная компания возле одного из домов.

Происшествия,Интерфакс,
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