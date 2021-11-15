Драка между жителями Москвы и приезжими произошла в московском метро. Как сообщает «Подъем», конфликт начался после того, как шумной компании гостей столицы сделала замечание женщина.

В ответ на критику мужчины начали оскорблять ее, однако на защиту вступились другие пассажиры, которые вышвырнули обидчиков из вагона на одной из станций.

В полиции пока не прокомментировали инцидент, отмечает издание.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага», а мэрия Москвы выплатила ему 2 млн рублей. Молодой человек собирается потратить их либо на взнос по ипотеке, либо на свадьбу.