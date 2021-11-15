В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Вышвырнули из вагона: мигранты устроили драку в метро Москвы

Елена Прошина
47 минут назад

Драка между жителями Москвы и приезжими произошла в московском метро. Как сообщает «Подъем», конфликт начался после того, как шумной компании гостей столицы сделала замечание женщина.

В ответ на критику мужчины начали оскорблять ее, однако на защиту вступились другие пассажиры, которые вышвырнули обидчиков из вагона на одной из станций.

В полиции пока не прокомментировали инцидент, отмечает издание.

Напомним, что 4 октября в вагоне московского метро трое приезжих из Дагестана избили 25-летнего Романа Ковалева, который решил заступиться за девушку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил наградить пострадавшего медалью «Доблесть и отвага», а мэрия Москвы выплатила ему 2 млн рублей. Молодой человек собирается потратить их либо на взнос по ипотеке, либо на свадьбу.

Преступникам же предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Угроза применения насилия в отношении представителей власти» — при задержании один из мужчин угрожал правоохранителям ножом, а другой достал газовый баллончик.

Происшествия,Роман Ковалев,Александр Бастрыкин,Правительство Москвы,СКР,
28
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители