Житель Красноярского края взломал морг и повредил 4 тела. Об этом сообщает Telegram -канал SHOT, в распоряжении которого оказались кадры с признаниями 33-летнего мужчины.

«Мне показалось то, что они ходят, что они встают. Мне страшно стало», – заявил он.

Инцидент произошел в Курагинском районе Красноярского края. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина взломал замок и проник в морг, расположенный при районной больнице, где с помощью скальпеля нанес повреждения 4 покойникам. Подозреваемый был задержан прибывшими по вызову медиков полицейскими. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.