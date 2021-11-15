Мигранты устроили массовую драку в Петербурге

Семь граждан Узбекистана и один гражданин России задержаны за драку во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что вечером 14 ноября в столовой на территории плодово-овощной базы на Софийской улице произошел конфликт между мигрантами и россиянином, который также принял участие в массовой драке.

Прибывшие на место полицейские в общей сложности забрали в отделения для разбирательства 22 человека.

В отношении семи задержанных граждан Узбекистана составлены протоколы по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ в городе федерального значения) и ч.3 ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение иностранного гражданина от административного выдворения за пределы РФ в форме контролируемого самостоятельного выезда). Также вынесено определение о начале производства по ст. 6.1.1 КоАП РФ (Побои).