Следователь избежала уголовного дела за помощь любовнику в побеге

Следовательницу отдела по расследованию преступлений против собственности управления МВД по Омской области Мадину Шукенову, которая помогла любовнику скрыться от суда, уволили со службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает «Омск.Регион».

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Увольнение состоялось 10 ноября по итогам служебной проверки. Уголовное дело против нее возбуждать не стали.

20 августа сообщалось, что в Омске был задержан сбежавший из-под подписки о невыезде обвиняемый в краже россиянин. Мужчина соблазнил расследовавшую его дело девушку, которая помогла ему сбежать и предоставила для этого свою машину.