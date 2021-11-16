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Российская следовательница избежала уголовного дела за помощь любовнику в побеге

ЧП Столицаиещё 3
57 минут назад

Следовательницу отдела по расследованию преступлений против собственности управления МВД по Омской области Мадину Шукенову, которая помогла любовнику скрыться от суда, уволили со службы в связи с утратой доверия. Об этом сообщает «Омск.Регион».

Следователь избежала уголовного дела за помощь любовнику в побеге
Фото: соцсетисоцсети

Увольнение состоялось 10 ноября по итогам служебной проверки. Уголовное дело против нее возбуждать не стали.

20 августа сообщалось, что в Омске был задержан сбежавший из-под подписки о невыезде обвиняемый в краже россиянин. Мужчина соблазнил расследовавшую его дело девушку, которая помогла ему сбежать и предоставила для этого свою машину.

Любовная история вскрылась после того, как беглец в очередной раз не явился на следственные действия по делу о краже и его объявили в розыск. В момент задержания он был в принадлежавшем девушке-следователю автомобиле.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МВД,
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