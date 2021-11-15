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Из квартиры в центре Москвы похищены картины Врубеля

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
2 часа назад

Старинные иконы, антиквариат и картины, написанные Михаилом Врубелем и Давидом Бурлюком, похищены из квартиры в центре Москвы.

Из квартиры в центре Москвы похищены картины Врубеля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подозреваемые в преступлении уже задержаны, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Установлено, что злоумышленники, находясь в одной из квартир на Большой Пионерской улице, путем свободного доступа похитили работы известных художников, в частности, М. А. Врубеля и Д. Д. Бурлюка, старинные иконы, а также различные антикварные предметы, датированные XII-XVIII веками, принадлежащие 36-летнему жителю столицы. Согласно экспертному заключению, данные предметы представляют собой культурную ценность», – говорится в сообщении ведомства.

По данным главка, полицейские задержали 53-летнего мужчину и 78-летнюю женщину, которые подозреваются в хищении картин и предметов старины. Возбуждено уголовное дело по ст.164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»), подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, летом в Москве задержали похитителя иконы XV века.

Происшествия,Михаил Врубель,МВД,ИТАР-ТАСС,
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