Из квартиры в центре Москвы похищены картины Врубеля

Старинные иконы, антиквариат и картины, написанные Михаилом Врубелем и Давидом Бурлюком, похищены из квартиры в центре Москвы.
«Установлено, что злоумышленники, находясь в одной из квартир на Большой Пионерской улице, путем свободного доступа похитили работы известных художников, в частности, М. А. Врубеля и Д. Д. Бурлюка, старинные иконы, а также различные антикварные предметы, датированные XII-XVIII веками, принадлежащие 36-летнему жителю столицы. Согласно экспертному заключению, данные предметы представляют собой культурную ценность», – говорится в сообщении ведомства.
По данным главка, полицейские задержали 53-летнего мужчину и 78-летнюю женщину, которые подозреваются в хищении картин и предметов старины. Возбуждено уголовное дело по ст.164 УК РФ («Хищение предметов, имеющих особую ценность»), подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, летом в Москве задержали похитителя иконы XV века.