Из квартиры в центре Москвы похищены картины Врубеля

«Установлено, что злоумышленники, находясь в одной из квартир на Большой Пионерской улице, путем свободного доступа похитили работы известных художников, в частности, М. А. Врубеля и Д. Д. Бурлюка, старинные иконы, а также различные антикварные предметы, датированные XII-XVIII веками, принадлежащие 36-летнему жителю столицы. Согласно экспертному заключению, данные предметы представляют собой культурную ценность», – говорится в сообщении ведомства.