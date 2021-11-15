Мошенники стали использовать «звуковых двойников»

Мошенники могут синтезировать голос того или иного человека и использовать его для преступлений. Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий.

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Как отметил специалист, современные технологии позволяют создать «звуковой двойник» с помощью хорошо обученной нейросети. При определенных условиях сгенерированный двойником голос может звучать, словно действительно принадлежит определенному человеку.

«Отличить алгоритмическую речь от реальной будет достаточно сложно. И мы действительно можем подумать, что звонит наш родственник или какой-то близкий человек», - рассказал Алексей Лукацкий.

Мошенники могут добыть образцы голоса из разных источников – например, записать телефонные переговоры или даже просто забрать звук из видео, которое потенциальная жертва самостоятельно разместила в социальной сети.