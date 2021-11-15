Российского адвоката поймали с наркотиками

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении члена Адвокатской областной палаты, пойманного с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем в субботу, 13 ноября, у дома на улице Цветочная оперативники отдела по борьбе с наркотиками остановили для досмотра 34-летнего мужчину. В отделе полиции во время проверки в сумке задержанного были найдены два полимерных пакета с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что в них находится синтетический наркотик.