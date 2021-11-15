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Российского адвоката поймали с наркотиками

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении члена Адвокатской областной палаты, пойманного с наркотиками. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Российского адвоката поймали с наркотиками
Фото: СК РФСК РФ

Расследование ведется по статье 228 («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, днем в субботу, 13 ноября, у дома на улице Цветочная оперативники отдела по борьбе с наркотиками остановили для досмотра 34-летнего мужчину. В отделе полиции во время проверки в сумке задержанного были найдены два полимерных пакета с неизвестным веществом. Проведенное исследование показало, что в них находится синтетический наркотик.

Выяснилось, что россиянин имеет статус адвоката, в связи с чем полиция передала материалы в СКР. Решается вопрос об избрании меры пресечения юристу.

Следователи совместно с полицейскими проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление канала поставок наркотиков.

Происшествия,Наркооборот,Громкие уголовные дела ,Наркотики,СКР,
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