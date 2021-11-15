Водитель такси предотвратил теракт у больницы в Ливерпуле

Таксист предотвратил теракт в Ливерпуле, закрыв смертника со взрывным устройством в машине возле больницы, сообщают местные СМИ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Водитель такси Дейв Перри смог спасти потенциальных жертв от взрыва, прогремевшего в воскресенье днем рядом с больницей в английском Ливерпуле, передает ТАСС со ссылкой на британский таблоид Sun.

Согласно сообщениям СМИ, Перри выпрыгнул из машины и запер двери, оставив внутри пассажира, у которого было взрывное устройство. Человек, оставшийся в такси, – единственный, кто погиб при взрыве. Сам водитель был госпитализирован с травмами и ожогами.

Накануне стало известно, что автомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле, один человек погиб и один пострадал, сообщила полиция графства Мерсисайд (Англия).