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Водитель такси предотвратил теракт у больницы в Ливерпуле

Деловая газета "Взгляд"иещё 6
1 час назад

Таксист предотвратил теракт в Ливерпуле, закрыв смертника со взрывным устройством в машине возле больницы, сообщают местные СМИ.

Водитель такси предотвратил теракт у больницы в Ливерпуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Водитель такси Дейв Перри смог спасти потенциальных жертв от взрыва, прогремевшего в воскресенье днем рядом с больницей в английском Ливерпуле, передает ТАСС со ссылкой на британский таблоид Sun.

Согласно сообщениям СМИ, Перри выпрыгнул из машины и запер двери, оставив внутри пассажира, у которого было взрывное устройство. Человек, оставшийся в такси, – единственный, кто погиб при взрыве. Сам водитель был госпитализирован с травмами и ожогами.

Накануне стало известно, что автомобиль взорвался у здания женской больницы в Ливерпуле, один человек погиб и один пострадал, сообщила полиция графства Мерсисайд (Англия).

Позднее трое мужчин в возрасте 21 года, 26 и 29 лет были задержаны в рамках закона о противодействии терроризму, хотя официально британские силовые структуры не квалифицировали произошедшее как теракт. Больница в Ливерпуле, рядом с которой прогремел взрыв, ввела временный запрет на посещение пациентов.

Происшествия,В мире,Взрывы и катастрофы,ИТАР-ТАСС,
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