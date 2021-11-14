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На заводе НЛМК в Липецке прогремел взрыв

News.ru
1 час назад

В одном из цехов завода НЛМК в Липецке произошёл взрыв газа. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. В результате произошло обрушение кровли на площади две тысячи квадратных метров.

На заводе НЛМК в Липецке прогремел взрыв
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника, в результате инцидента пострадал как минимум один человек.

В экстренных службах сообщили о том, что на место происшествия направлены отряды пожарных.

Проверка вызова на пожар, — сообщили в экстренных службах.

При этом информацию о взрывах в ведомстве подтверждать не стали.

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Ранее сообщалось, что в девятиэтажном жилом доме Симферополя произошёл хлопок газовоздушной смеси, погибших и пострадавших нет.

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