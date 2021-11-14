«Угрожали, что убьют всю семью»: жена избитого в Балашихе о последствиях драки

«Муж у меня снял побои, конечно же. Состояние у него не очень хорошее, пробита голова, головокружение, плюс из-за стресса мы уже несколько дней не спим, потому что ребенок переживает тоже, плачет, чувствует, что что-то не так. Участников драки, я так понимаю, еще до сих пор не задержали. Когда я вчера ходила к участковому, меня эти же ребята караулили возле дома на машине. Когда я вышла из подъезда, они мне «побибикали» и поехали за мной. Угрозы вчера поступали и при сотрудниках полиции, когда мой муж давал участковому показания, там присутствовали данные граждане, женщина, которая нападала на меня с ребенком, которая замахивалась ногой на автолюльку, в которой сидел мой сын, когда он был в руках у моего мужа. Угрозы не прекращались, они также угрожали, что убьют всю нашу семью», — рассказала она.