«Угрожали, что убьют всю семью»: жена избитого в Балашихе о последствиях драки

В микрорайоне Кучино города Балашиха в ночь на 13 ноября шесть человек напали на семью с ребенком, в результате чего отцу семейства Антону Кочетову пробили голову. В беседе с «Газетой.Ru» его жена Алена рассказала, что участники драки до сих пор не задержаны.
«Муж у меня снял побои, конечно же. Состояние у него не очень хорошее, пробита голова, головокружение, плюс из-за стресса мы уже несколько дней не спим, потому что ребенок переживает тоже, плачет, чувствует, что что-то не так. Участников драки, я так понимаю, еще до сих пор не задержали. Когда я вчера ходила к участковому, меня эти же ребята караулили возле дома на машине. Когда я вышла из подъезда, они мне «побибикали» и поехали за мной. Угрозы вчера поступали и при сотрудниках полиции, когда мой муж давал участковому показания, там присутствовали данные граждане, женщина, которая нападала на меня с ребенком, которая замахивалась ногой на автолюльку, в которой сидел мой сын, когда он был в руках у моего мужа. Угрозы не прекращались, они также угрожали, что убьют всю нашу семью», — рассказала она.
Кочетова подчеркнула, что люди, напавшие на ее мужа, переехали в их дом летом, а сообщения о конфликтах с ними неоднократно появлялись в чате жильцов.
«По нашим данным, они переехали летом к нам в дом, они снимают квартиру. Это, скорее всего, молдоване, цыгане, потому что девушка, которая нападала на меня в подъезде, не славянской внешности, она больше была похожа на цыганку. Все лето мы были либо на даче, либо на природе, но в домовом чате неоднократно фигурировала эта квартира, что там происходят пьяные дебоши. У нас конфликтов с ними не было. Конфликты с ними, видимо, у соседей, то есть они терроризировали локально этаж, на котором они живут», — пояснила она.
Кочетова отметила, что районный участковый не хотел заниматься данным делом и предлагал пострадавшему мужчине самому собрать показания со свидетелей. Сейчас, по словам женщины, дело передано в Следственный комитет. Она также добавила, что ее муж из страха за семью не стал ложиться в больницу, несмотря на черепно-мозговую травму и ушибы рук.
Ранее в соцсетях начала распространяться информация о еще одном нападении на семью с ребенком в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе. Семья возвращалась домой и увидела, как неизвестный мужчина справляет нужду на дверь их подъезда. Отец семейства сделал мужчине замечание, завязалась драка. В результате конфликта сделавшему замечание мужчине проломили голову.
Позднее telegram-канал «Подъем» сообщал, что в сети появилось видео с извинениями молодого человека, который рассказал, что пришел на выручку своим родителям, сообщившим, что на них якобы напали. Он сказал, что не знал, что его родители были «не правы».