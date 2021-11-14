Подробности трагедии в столичном метро: погибшего пытался спасти брат

Мужчина, погибший вечером 13 ноября на станции московского Метрополитена «Сходненская», попал под колеса поезда, пытаясь спасти своего брата. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
Трагедия произошла, когда двое мужчин после короткой потасовки на краю перрона упали под колеса прибывающего состава. Один из них погиб на месте, а второй выбрался из-под вагона и скрылся с места происшествия. Погибшего опознали как 26-летнего Али-хана Азизова, ране судимого за попытку грабежа в метро и за кражу.
Выжившего под колесами поезда нашли быстро. Его тело вскоре обнаружили под окнами одного из многоэтажных домов на улице Свободы. Им оказался младший брат Али-хана - 22-летний Каран Азизов.
Братья были родом из дагстанского города Избербаш. Оба имели криминальное прошлое. Ранее Али-Хан попытался отобрать у мужчины в столичном метро мобильный телефон. За это он получил 9 месяцев тюрьмы. После освобождения в родном Избербаше Али-хан занялся воровством, за что отправился за решетку на два года. После отсидки он опять приехал в Москву и работал тут кассиром в супермаркете. О его младшем брате Каране известно, что он попадал в поле зрения правоохранителей из-за хранения наркотиков.
Сообщается, что видео с камер наблюдения не дало ответа на причины произошедшего. Издание предполагает, что у Карана мог произойти приступ наркотической ломки, из-за которой он решил прыгнуть под поезд. А Али-Хан хотел его остановить, но в итоге погиб сам. Пролить свет на случившееся мог бы выживший в метро брат, но он погиб под окнами многоэтажки в километре от станции метро «Сходненская».