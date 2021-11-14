В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.81EUR 82.22
Войти в почту

Подробности трагедии в столичном метро: погибшего пытался спасти брат

Елена Прошина
29 минут назад

Мужчина, погибший вечером 13 ноября на станции московского Метрополитена «Сходненская», попал под колеса поезда, пытаясь спасти своего брата. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Подробности трагедии в столичном метро: погибшего пытался спасти брат
Фото: ТАССТАСС

Трагедия произошла, когда двое мужчин после короткой потасовки на краю перрона упали под колеса прибывающего состава. Один из них погиб на месте, а второй выбрался из-под вагона и скрылся с места происшествия. Погибшего опознали как 26-летнего Али-хана Азизова, ране судимого за попытку грабежа в метро и за кражу.

Выжившего под колесами поезда нашли быстро. Его тело вскоре обнаружили под окнами одного из многоэтажных домов на улице Свободы. Им оказался младший брат Али-хана - 22-летний Каран Азизов.

Братья были родом из дагстанского города Избербаш. Оба имели криминальное прошлое. Ранее Али-Хан попытался отобрать у мужчины в столичном метро мобильный телефон. За это он получил 9 месяцев тюрьмы. После освобождения в родном Избербаше Али-хан занялся воровством, за что отправился за решетку на два года. После отсидки он опять приехал в Москву и работал тут кассиром в супермаркете. О его младшем брате Каране известно, что он попадал в поле зрения правоохранителей из-за хранения наркотиков.

Спасенный ценой жизни в метро Москвы мужчина найден мертвым

Сообщается, что видео с камер наблюдения не дало ответа на причины произошедшего. Издание предполагает, что у Карана мог произойти приступ наркотической ломки, из-за которой он решил прыгнуть под поезд. А Али-Хан хотел его остановить, но в итоге погиб сам. Пролить свет на случившееся мог бы выживший в метро брат, но он погиб под окнами многоэтажки в километре от станции метро «Сходненская».

Происшествия,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители