Подробности трагедии в столичном метро: погибшего пытался спасти брат

Мужчина, погибший вечером 13 ноября на станции московского Метрополитена «Сходненская», попал под колеса поезда, пытаясь спасти своего брата. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

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Трагедия произошла, когда двое мужчин после короткой потасовки на краю перрона упали под колеса прибывающего состава. Один из них погиб на месте, а второй выбрался из-под вагона и скрылся с места происшествия. Погибшего опознали как 26-летнего Али-хана Азизова, ране судимого за попытку грабежа в метро и за кражу.

Выжившего под колесами поезда нашли быстро. Его тело вскоре обнаружили под окнами одного из многоэтажных домов на улице Свободы. Им оказался младший брат Али-хана - 22-летний Каран Азизов.

Братья были родом из дагстанского города Избербаш. Оба имели криминальное прошлое. Ранее Али-Хан попытался отобрать у мужчины в столичном метро мобильный телефон. За это он получил 9 месяцев тюрьмы. После освобождения в родном Избербаше Али-хан занялся воровством, за что отправился за решетку на два года. После отсидки он опять приехал в Москву и работал тут кассиром в супермаркете. О его младшем брате Каране известно, что он попадал в поле зрения правоохранителей из-за хранения наркотиков.