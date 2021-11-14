МВД отреагировало на избиение мужчины из-за замечания в Балашихе

МВД возбудило уголовное дело по факту инцидента в Балашихе, где местному семьянину разбили голову после замечания хулигану. Об этом пишет «Подъем».

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По версии правоохранителей, драка произошла между жителями многоквартирного дома на проспекте Жуковского.

«12 ноября произошёл конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения, - заявили в МВД.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пользователи соцсетей приводят подробности конфликта.

«Молодая семья возвращалась домой. Возле своего подъезда глава семьи увидел мужчину, справляющего нужду на дверь подъезда и сделал ему замечание. В ответ на замечание, мужчина на ломаном русском нецензурно послал отца семейства и завязался конфликт, в ходе которого, на выручку к писающему дяде прибежал ещё пятеро его земляков», – пишут в пабликах Балашихи.

Во время драки семьянину разбили голову. После этого в сети появилось видео с извинениями некоего молодого человека – он рассказал, что пришёл на помощь своим родителям, и лишь позже узнал, что они были «не правы».