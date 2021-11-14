МВД отреагировало на избиение мужчины из-за замечания в Балашихе

МВД возбудило уголовное дело по факту инцидента в Балашихе, где местному семьянину разбили голову после замечания хулигану. Об этом пишет «Подъем».
По версии правоохранителей, драка произошла между жителями многоквартирного дома на проспекте Жуковского.
«12 ноября произошёл конфликт на бытовой почве, в результате которого получил телесные повреждения мужчина 1987 года рождения, - заявили в МВД.
В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Пользователи соцсетей приводят подробности конфликта.
«Молодая семья возвращалась домой. Возле своего подъезда глава семьи увидел мужчину, справляющего нужду на дверь подъезда и сделал ему замечание. В ответ на замечание, мужчина на ломаном русском нецензурно послал отца семейства и завязался конфликт, в ходе которого, на выручку к писающему дяде прибежал ещё пятеро его земляков», – пишут в пабликах Балашихи.
Во время драки семьянину разбили голову. После этого в сети появилось видео с извинениями некоего молодого человека – он рассказал, что пришёл на помощь своим родителям, и лишь позже узнал, что они были «не правы».
Ранее стало известно, что после резонансной драки рейды полицейских в Новых Ватутинках станут ежедневными.