Раскрыт статус брата Нурмагомедова в уголовном деле

СУ СК по Дагестану рассматривает бойца ММА Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Таким образом, мера пресечения к Нурмагомедову применяться не будет.
По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить автомобиль без номеров под управлением «неустановленного лица». Водитель не остановился и сбил оградительный барьер поста, наехав на сотрудника ДПС.
По подозрению в наезде задержали двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана и его друга Камала Идрисова. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Дело взял под контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.