Раскрыт статус брата Нурмагомедова в уголовном деле

СУ СК по Дагестану рассматривает бойца ММА Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Таким образом, мера пресечения к Нурмагомедову применяться не будет.

По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить автомобиль без номеров под управлением «неустановленного лица». Водитель не остановился и сбил оградительный барьер поста, наехав на сотрудника ДПС.