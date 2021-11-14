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СМИ узнали статус брата Нурмагомедова в уголовном деле

Ювелина Бернст
22 минуты назад

СУ СК по Дагестану рассматривает бойца ММА Усмана Нурмагомедова как свидетеля в деле о наезде на полицейского, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Раскрыт статус брата Нурмагомедова в уголовном деле
Фото: InstagramInstagram

Таким образом, мера пресечения к Нурмагомедову применяться не будет.

По версии следствия, 11 ноября на КПП аэропорта Махачкалы полицейские попытались остановить автомобиль без номеров под управлением «неустановленного лица». Водитель не остановился и сбил оградительный барьер поста, наехав на сотрудника ДПС.

По подозрению в наезде задержали двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана и его друга Камала Идрисова. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Дело взял под контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Происшествия,Хабиб Нурмагомедов,Александр Бастрыкин,ГИБДД,СКР,МВД,РИА Новости,
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