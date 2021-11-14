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В подмосковной Балашихе напали на семью с ребенком

Газета.Ruиещё 1
33 минуты назад

В соцсетях распространяется информация о еще одном нападении на семью с ребенком в Подмосковье. Уточняется, инцидент произошел в ночь на 13 ноября в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе. Соответствующий пост размещен в группе ВКонтакте «Город Железнорожный Московская область».

По предварительной информации, семья возвращалась домой и увидела, как неизвестный мужчина справляет нужду на дверь их подъезда. Отец семейства сделал мужчине замечание, на что тот резко отреагировал. После этого завязался конфликт. На помощь нарушителю спокойствия прибежали пять человек.

В результате драки сделавшему замечание мужчине проломили голову. Всех участников конфликта забрали в полицию, где они написали заявления друг на друга.

Кремль прокомментировал драку в Новой Москве

Как сообщает Telegram-канал »Подъем», позднее в сети появилось видео с извинениями молодого человека, который рассказал, что пришел на выручку своим родителям, сообщившим, что на них якобы напали. Он сказал, что не знал, что его родители были «не правы».

4 ноября на территории микрорайона Новые Ватутинки в Новой Москве произошла драка — компания из четверых молодых людей избила мужчину, который был с ребенком. Были задержаны четверо подозреваемых в избиении мужчины, Александра Жиловникова. В московской полиции сообщили, что все четверо — уроженцы закавказской республики. Трое из них получили российские паспорта в 2012 году. Они приехали в Москву из Оренбургской области. По данным СМИ, молодые люди — уроженцы Азербайджана.

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