В соцсетях распространяется информация о еще одном нападении на семью с ребенком в Подмосковье. Уточняется, инцидент произошел в ночь на 13 ноября в микрорайоне Кучино в подмосковной Балашихе. Соответствующий пост размещен в группе ВКонтакте «Город Железнорожный Московская область».

По предварительной информации, семья возвращалась домой и увидела, как неизвестный мужчина справляет нужду на дверь их подъезда. Отец семейства сделал мужчине замечание, на что тот резко отреагировал. После этого завязался конфликт. На помощь нарушителю спокойствия прибежали пять человек.

В результате драки сделавшему замечание мужчине проломили голову. Всех участников конфликта забрали в полицию, где они написали заявления друг на друга.

Как сообщает Telegram-канал »Подъем», позднее в сети появилось видео с извинениями молодого человека, который рассказал, что пришел на выручку своим родителям, сообщившим, что на них якобы напали. Он сказал, что не знал, что его родители были «не правы».