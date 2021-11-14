Во дворе в Петербурге из-под асфальта забил фонтан. Видео

В воскресенье, 14 ноября, на Ленинском проспекте во дворе дома 177 произошла крупная коммунальная авария. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
Прямо из-под асфальта забил фонтан воды. Территория рядом с домом стала подтапливаться, а припаркованные рядом с местом прорыва машины залило.
Кадры аварии публикует один из очевидцев в паблике «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
«Нам поступила заявка на повреждение рукава временного водоснабжения в 23:56. Дом был подключен к временному водоснабжению, так как велись работы. По планам было снять дом с временного водоснабжения сегодня утром, но сняли ночью, потому что работы закончены, и дом переведен на централизованное водоснабжение. Ночью, в 01:30, этот рукав убрали, и фонтана не было»,- комментирует ситуацию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».