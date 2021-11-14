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СМИ: В Подмосковье мигранты напали на на семью с ребенком

Елена Прошина
20 минут назад

В микрорайоне Кучино подмосковного города Балашиха группа мигрантов напала на семейную пару с грудным ребенком. Мужчине пробили голову. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщает издание «Подъем».

СМИ: В Подмосковье мигранты напали на на семью с ребенком
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел в ночь с 12 на 13 ноября на Проспекте Жуковского. Семья возвращалась домой, когда возле своего подъезда обнаружила мигранта, испражняющегося на входную дверь. В ответ на замечание, сделанное отцом семейства, тот ответил нецензурной бранью.

Жену, у которой на руках был ребенок, мужчина отправил домой. Сообщается, что в этот момент на женщину напала мигрантка и принялась толкать мать с словами «иди, вызывай ментов, нам ничего не будет».

Параллельно, на подмогу к справлявшему нужду приезжему прибыло подкрепление в виде нескольких его земляков. Вместе они избили сделавшего замечание мужчину, пробив ему голову. В конце концов прибыл наряд полиции и отвез всех участников потасовки в отделение. Там обе стороны инцидента составили заявления, в которых взаимно обвинили друг друга в нападении.

Утверждается, что местный участковый, оформлявший происшествие, на предложение подняться в квартиру пострадавшей семьи и зафиксировать показания супруги избитого местного жителя, в матерном выражении отказался это делать.

Также известно, что после того, как избитого мужчину отпустили из отделения полиции, возле подъезда его дома ждала новая группа мигрантов, якобы вооруженная ножами. В ходе состоявшейся беседы те заявили, что им со стороны представителей закона ничего не грозит благодаря связям в Балашихинском отделе полиции.

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