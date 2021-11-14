У входа в столичный клуб Lookin Rooms что-то не поделили между собой двое мужчин. На кадрах показан момент, когда один из них — в красных спортивных штанах — бьёт ногой в голову другого. Однако тот делает захват и вместе со своим обидчиком падает на землю, придавливая его своим телом. После этого он наносит ему удары руками. В кадре также появляется полицейский, но, по всей видимости, ему не удалось пресечь «разборку».