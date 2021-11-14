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Появилось видео ночной драки на Тверской улице в Москве

News.ru
33 минуты назад

Драка на Тверской улице в центре Москвы произошла накануне возле ночного клуба. Один из мужчин применил приём реслинга, захватив соперника, после чего они вместе свалились на асфальт. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

У входа в столичный клуб Lookin Rooms что-то не поделили между собой двое мужчин. На кадрах показан момент, когда один из них — в красных спортивных штанах — бьёт ногой в голову другого. Однако тот делает захват и вместе со своим обидчиком падает на землю, придавливая его своим телом. После этого он наносит ему удары руками. В кадре также появляется полицейский, но, по всей видимости, ему не удалось пресечь «разборку».

Позже к драке присоединились и другие участники, часть из которых попытались разнять мужчин.

Ранее в Москве на Саянской улице произошла массовая драка. В ней участвовало около 10 человек, в ход пошли палки и бутылки. Один из участников был ранен ножом.

Происшествия,Видео,
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