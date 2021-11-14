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В Петербурге девушка нырнула в ледяную воду за телефоном и попала на видео

Александр Кузьмин
41 минуту назад

В Санкт-Петербурге девушка уронила свой iPhone в канал Грибоедова и, чтобы спасти смартфон, она сама прыгнула в ледяную воду. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео видно, как она неоднократно ныряет в районе основания каменной набережной, пытаясь обнаружить смартфон на дне. Собравшиеся зрители призывают ее прекратить экстремальные поиски и выбраться на сушу, пока не утонула и не замерзла.

Найти смартфон владелице так и не удалось, поскольку уровень воды и верхнюю часть парапета набережной в этом месте разделяет около трех метров.

Происшествия,Общество,Видео,
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