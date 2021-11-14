Жестокая драка произошла у столичного ночного клуба на Тверской улице. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.
Стычка произошла у входа в клуб Lookin Rooms. Очевидец рассказал, что драка продолжалась 15–20 минут, затем компании разняли.
«Пару человек отправили в нокаут, но без серьёзных трав», - уточнил свидетель.
На видео попал момент, когда молодой человек в красных спортивных штанах прыгает на коренастого оппонента в белой футболке и пытается ударить его ногой. Атакуемый не растерялся, поймал ногу противника, и опрокинул его на землю как заправский рестлинг-борец.
Поединок сопровождался бурными возгласами стоящих вокруг зрителей.
Пока неясно, была ли драка постановочной. Комментариев от правоохранительных органов не поступало.
Ранее стало известно, что после резонансной драки рейды полицейских в Новых Ватутинках станут ежедневными.