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Жестокая драка в центре Москвы попала на видео

Майк Габриелян
50 минут назад

Жестокая драка произошла у столичного ночного клуба на Тверской улице. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Mash.

Стычка произошла у входа в клуб Lookin Rooms. Очевидец рассказал, что драка продолжалась 15–20 минут, затем компании разняли.

«Пару человек отправили в нокаут, но без серьёзных трав», - уточнил свидетель.

На видео попал момент, когда молодой человек в красных спортивных штанах прыгает на коренастого оппонента в белой футболке и пытается ударить его ногой. Атакуемый не растерялся, поймал ногу противника, и опрокинул его на землю как заправский рестлинг-борец.

В российском городе произошла массовая драка со стрельбой

Поединок сопровождался бурными возгласами стоящих вокруг зрителей.

Пока неясно, была ли драка постановочной. Комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Ранее стало известно, что после резонансной драки рейды полицейских в Новых Ватутинках станут ежедневными.

Происшествия,Видео,МВД,
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