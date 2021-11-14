Стычка произошла у входа в клуб Lookin Rooms. Очевидец рассказал, что драка продолжалась 15–20 минут, затем компании разняли.

«Пару человек отправили в нокаут, но без серьёзных трав», - уточнил свидетель.

На видео попал момент, когда молодой человек в красных спортивных штанах прыгает на коренастого оппонента в белой футболке и пытается ударить его ногой. Атакуемый не растерялся, поймал ногу противника, и опрокинул его на землю как заправский рестлинг-борец.