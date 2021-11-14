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Во время митинга в Гондурасе убили мэра

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Во время митинга в Гондурасе был застрелен мэр муниципалитета Кантарранас Франсиско Гаитан. Это произошло на территории департамента Франсиско Морасан, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Телесур».

Во время митинга в Гондурасе убили мэра
Фото: ReutersReuters

Политик Гаитан представлял Либеральную партию. Его убили, когда он выступал на митинге перед сторонниками. Злоумышленник выстрелил в мэра 15 раз.

Преступника задержали участники митинга — его передали полиции. Организаторы убийства пока неизвестны. Либеральная партия призвала власти провести расследование.

Ранее на рождественском вечере застрелили мэра мексиканского города Халапа-де-Диас Артуро Гарсию Веласкеса. Группа вооруженных людей убила также зятя градоначальника, работника налоговой службы города Хавьера Терреро.

Происшествия,В мире,Федеральная налоговая служба,ИТАР-ТАСС,
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