Вебкам-модель жестоко убили в Новосибирске

Тело сибирячки было обнаружено в открытой квартире. Подозреваемого в расправе не могут поймать уже несколько недель.

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Стали известны подробности жестокого убийства в Ленинском районе Новосибирска, совершенном в конце октября. Пока правоохранители продолжают поиски злоумышленника, СМИ раскрыли данные о личности погибшей.

Как сообщал НДН.инфо ранее, 24-летняя девушка по имени Кристина погибла в съемной квартире на улице Ивана Севастьянова. Коллеги, обеспокоенные отсутствием сибирячки на работе, пришли к ней домой и обнаружили входную дверь незапертой. Следом, зайдя в квартиру, они увидели мертвую Кристину без одежды. На ее теле были заметны признаки насильственной смерти.

Начался розыск предполагаемого убийцы. Следствие считает, к совершению преступления может быть причастен мужчина, которого запечатлела камера видеонаблюдения, установленная возле подъезда.

По данным «КП на Алтае», убитая девушка была родом из Алтайского края. До переезда в Новосибирск она жила в Алейске.

В родном городе девушка по совету подруги решила поработать на сайте «для взрослых» и попробовала себя вебкам-моделью. Это привело к скандалу: ролик ее участием был слит в Сеть и разошелся по всему региону. Вместе с тем знакомые Кристины характеризуют ее семью как благополучную и отмечают, что девушка была очень веселой и жизнерадостной.