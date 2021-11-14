Спасенный ценой жизни в метро Москвы мужчина найден мертвым

Мужчина, которого накануне спасли от гибели после падения на рельсы в метро, найден мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, тело нашли под окнами 12-этажного здания вскоре после первого ЧП и в километре от него - на улице Свободы, возле станции метро «Сходненская».
13 ноября мужчина был спасен 26-летним Алиханом Азизовым в метро после падения на рельсы под движущийся поезд. В результате Азизов погиб сам. При этом мужчина, которого спасли, сбежал с места инцидента. Представители столичного метрополитена намерены обратиться в суд после гибели человека.