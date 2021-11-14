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Спасенный ценой жизни в метро Москвы мужчина найден мертвым

Ювелина Бернст
17 минут назад

Мужчина, которого накануне спасли от гибели после падения на рельсы в метро, найден мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Спасенный ценой жизни в метро Москвы мужчина найден мертвым
Фото: Татьяна Макеева/ТАССТатьяна Макеева/ТАСС

По данным телеканала, тело нашли под окнами 12-этажного здания вскоре после первого ЧП и в километре от него - на улице Свободы, возле станции метро «Сходненская».

Раскрыты подробности гибели пассажира в метро Москвы

13 ноября мужчина был спасен 26-летним Алиханом Азизовым в метро после падения на рельсы под движущийся поезд. В результате Азизов погиб сам. При этом мужчина, которого спасли, сбежал с места инцидента. Представители столичного метрополитена намерены обратиться в суд после гибели человека.

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