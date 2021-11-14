Спасенный ценой жизни в метро Москвы мужчина найден мертвым

Мужчина, которого накануне спасли от гибели после падения на рельсы в метро, найден мертвым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото: Татьяна Макеева/ТАСС Татьяна Макеева/ТАСС

По данным телеканала, тело нашли под окнами 12-этажного здания вскоре после первого ЧП и в километре от него - на улице Свободы, возле станции метро «Сходненская».