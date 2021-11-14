Россиянин украл семечек на 870 тысяч рублей

В Кемерове разнорабочий склада украл со своего же предприятия 365 упаковок семечек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

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С заявлением в полицию обратился директор склада. Он сообщил, что не досчитался двух поддонов с семечками и двух банок кофе. Общая стоимость похищенного составила 870 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили, что преступником оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин. Он похитил товар во время обеденного перерыва, воспользовавшись отсутствием коллег на рабочих местах.

Рецидивист успел продать похищенное имущество. Часть товара полицейские нашли и вернули законному владельцу. Вору грозит до шести лет лишения свободы.