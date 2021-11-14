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Россиянин украл семечек на 870 тысяч рублей

Lenta.ru
39 минут назад

В Кемерове разнорабочий склада украл со своего же предприятия 365 упаковок семечек. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Россиянин украл семечек на 870 тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С заявлением в полицию обратился директор склада. Он сообщил, что не досчитался двух поддонов с семечками и двух банок кофе. Общая стоимость похищенного составила 870 тысяч рублей.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вычислили, что преступником оказался ранее судимый за кражи 33-летний кемеровчанин. Он похитил товар во время обеденного перерыва, воспользовавшись отсутствием коллег на рабочих местах.

Рецидивист успел продать похищенное имущество. Часть товара полицейские нашли и вернули законному владельцу. Вору грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что заключенный, находясь в ульяновской колонии, похитил у россиянок более двух миллионов рублей. Мужчина, осужденный за разбой и «преступления против половой неприкосновенности», регистрировался на сайтах знакомств, собеседницам представлялся соучредителем банка или состоятельным предпринимателем. В процессе общения просил помочь с выводом денег со своих счетов — для этого ему якобы нужно было временно перечислить собеседнице два миллиона долларов США. Таким образом он получал личные данные жертвы — ФИО, фото банковских карт, паспорта и других документов.

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