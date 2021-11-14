Вечером субботы на станции московского метрополитена «Сходненская» произошло ЧП. Два человека упали под подходящий к платформе состав: второй пассажир — Алихан Азизов — погиб на месте, пытаясь спасти первого мужчину. Выживший сбежал с места ЧП, однако спустя несколько часов его нашли мертвым в километре от станции.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В Москве, на станции метро "Сходненская" погиб мужчина, пытаясь спасти другого пассажира.

Видео дня

ЧП произошло примерно в семь вечера. Неизвестный прыгнул с платформы, другой мужчина, которого, предположительно, звали Алихан Азизов, попытался его остановить. В итоге они оба упали под прибывающий поезд. Азизов скончался на месте. Второй мужчина, как пишет Telegram-канал Дептранса Москвы, остался жив, "благодаря бдительности машиниста".

"Выживший скрылся с места происшествия", - добавили в Дептрансе.

В ведомстве отметили, что не знают, "что толкнуло человека на такой поступок, но в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму".

В сообщении говорится, что из-за происшествия пришлось отменить около 20 поездов, что "недопустимо". В частности, около часа не было движения поездов от станции "Планерная" до "Спартака" из-за человека на пути. При этом в обратную сторону поезда следовали с увеличенным интервалом. В соцсетях, как пишет "Интерфакс", пользователи рассказывали, что на станции "Спартак" скопилось большое для выходного дня количество людей.

По данным источника агентства, для спасения упавших отключалось напряжение контактного рельса. В Telegram-канале Дептранса подчеркивалось, что "сотрудники полиции и службы безопасности метро ищут пассажира, скрывшегося с места".

"Причину и то, специально ли пассажир прыгнул - будет определять суд. Если суд решит, что это произошло умышленно - он будет нести ответственность в соответствии с законом, а также будет обязан возместить ущерб и Мосметро", - говорится в заявлении.

Однако, по данным нескольких Telegram-каналов, в том числе "112" и РЕН ТВ, мужчина, который убежал с места гибели своего спасителя, выпал с 12 этажа в километре от "Сходненской": его тело нашли под окнами многоэтажки. Смерть наступила на месте.

Личность погибшего устанавливается.