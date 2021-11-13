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Раскрыты подробности гибели пассажира в московском метро

Lenta.ruиещё 1
26 минут назад

Мужчина, погибший на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, пытался спасти другого пассажира, который спрыгнул на пути. Подробности произошедшего раскрыл столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Раскрыты подробности гибели пассажира в метро Москвы
Фото: ТАССТАСС

По данным департамента, один из пассажиров прыгнул на рельсы перед приближающимся поездом. При этом в момент прыжка его попытался остановить другой мужчина.

«Он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в ближайшее время действия виновника происшествия рассмотрит суд. В частности, он установит, специально ли мужчина спрыгнул с платформы.

«Если суд решит, что это произошло умышленно — он будет нести ответственность в соответствии с законом, а также будет обязан возместить ущерб и Мосметро», — пояснили в дептрансе.

Ранее 13 ноября сообщалось, что в московском метрополитене произошел сбой из-за падения на рельсы сразу двух пассажиров. Отмечалось, движения не было от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

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