Раскрыты подробности гибели пассажира в метро Москвы

Мужчина, погибший на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро, пытался спасти другого пассажира, который спрыгнул на пути. Подробности произошедшего раскрыл столичный дептранс в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным департамента, один из пассажиров прыгнул на рельсы перед приближающимся поездом. При этом в момент прыжка его попытался остановить другой мужчина.

«Он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в ближайшее время действия виновника происшествия рассмотрит суд. В частности, он установит, специально ли мужчина спрыгнул с платформы.

«Если суд решит, что это произошло умышленно — он будет нести ответственность в соответствии с законом, а также будет обязан возместить ущерб и Мосметро», — пояснили в дептрансе.