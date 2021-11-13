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В московском метро встали поезда из-за двух упавших на рельсы пассажиров

Lenta.ru
18 минут назад

В московском метрополитене произошел сбой из-за падения на рельсы сразу двух пассажиров. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Сразу два человека упали на рельсы в метро Москвы
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел вечером 13 ноября на станции «Сходненская» Таганско-Краснопресненской линии. Как пояснил один из собеседников агентства, двое мужчин по еще не установленной причине упали на рельсы. При этом один из них смог самостоятельно выбраться на платформу, а второй сразу погиб. Выжившему была оказана медицинская помощь.

Чтобы извлечь тело погибшего с путей, сотрудникам метро пришлось отключить напряжение контактного рельса. В результате поезда на «фиолетовой» ветке временно встали — движения не было от станции «Планерная» до станции «Спартак». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.

По данным «Интерфакса», в общей сложности сбой на Таганско-Краснопресненской линии продлился около 40 минут. В настоящее время движение входит в штатный режим.

Происшествия,Интерфакс,
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