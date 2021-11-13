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В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов

Ювелина Бернст
23 минуты назад

В городе Пущино Московской области пропали шестеро иностранных студентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.

В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов
Фото: ТАССТАСС

В полицию обратился 10 ноября руководитель одного из институтов и заявил, что из общежития вуза ушли и не вернулись шестеро студентов-иностранцев.

Ведомство начало проверку по факту исчезновения пропавших мужчин. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Сейчас проводятся мероприятия для установления местонахождения студентам.

Происшествия,МВД,РИА Новости,
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