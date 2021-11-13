В Подмосковье пропали шесть иностранных студентов

В городе Пущино Московской области пропали шестеро иностранных студентов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Подмосковью.
В полицию обратился 10 ноября руководитель одного из институтов и заявил, что из общежития вуза ушли и не вернулись шестеро студентов-иностранцев.
Ведомство начало проверку по факту исчезновения пропавших мужчин. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Сейчас проводятся мероприятия для установления местонахождения студентам.