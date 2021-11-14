В Подмосковье школьник погиб от взрыва в собственной комнате

В подмосковном Подольске при взрыве в квартире погиб 17-летний школьник. Предположительно, он стал жертвой собственной неосторожности, пишет «МК».

Фото: Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock Dmitriy Kandinskiy / Shutterstock

В момент происшествия в доме на улице Пионерская, помимо подростка, находилась его мать, уточняет издание. Школьник что-то мастерил в своей комнате. Неожиданно раздался взрыв. Женщина сразу бросилась к сыну, но тот был уже мертв.

В ходе осмотра у подростка были выявлены повреждения в области живота. Взрыв также лишил его пальцев на руках. На месте происшествия были найдены алюминиевые осколки. По версии следствия, подросток получил травмы при неосторожном обращении с взрывчатым веществом. Назначена экспертиза.