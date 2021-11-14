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В Подмосковье школьник погиб от взрыва в собственной комнате

Мослентаиещё 1
31 минуту назад

В подмосковном Подольске при взрыве в квартире погиб 17-летний школьник. Предположительно, он стал жертвой собственной неосторожности, пишет «МК».

В Подмосковье школьник погиб от взрыва в собственной комнате
Фото: Dmitriy Kandinskiy / ShutterstockDmitriy Kandinskiy / Shutterstock

В момент происшествия в доме на улице Пионерская, помимо подростка, находилась его мать, уточняет издание. Школьник что-то мастерил в своей комнате. Неожиданно раздался взрыв. Женщина сразу бросилась к сыну, но тот был уже мертв.

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В ходе осмотра у подростка были выявлены повреждения в области живота. Взрыв также лишил его пальцев на руках. На месте происшествия были найдены алюминиевые осколки. По версии следствия, подросток получил травмы при неосторожном обращении с взрывчатым веществом. Назначена экспертиза.

Ранее на юге Москвы в строящемся доме произошел пожар. Возгорание началось в жилом комплексе «Квартал на набережной» на Проектируемом проезде.

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