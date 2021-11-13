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Питона обнаружили в мусорном контейнере на западе Москвы

Вечерняя Москва
1 час назад

Дворник случайно обнаружил питона в мусорке на западе Москвы, который умер из-за холода. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в субботу, 13 ноября.

Питона нашли в мусорном контейнере в Москве
Фото: UnsplashUnsplash

— На улице 6-я Лазенки случилось что-то совсем загадочное и одновременно неприятное — кто-то оставил у мусорки питона. К своему несчастью (и, возможно, ужасу), его обнаружили дворник и курьер, — говорится в сообщении.

Очевидцы, как уточняется, сперва подумали, что животное замерзло из-за холодной погоды. Его убрали в пакет и вызвали спасателей, но спасать «было уже нечего», отмечает Telegram-канал.

12 августа сообщалось, что за июль в центре реабилитации диких животных появились 28 новых питомцев. В их числе крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотические змеи, два ворона и два питона.

В центре также проживают тигр, толстый лори, дикобраз хохлатый, два африканских льва, лисы, макаки, носухи и черепахи. Кроме того, там находятся и несколько видов птиц — филины, фазаны, певчие канарейки, амадины и различные виды попугаев, а также много видов попугаев — волнистые, ожереловые, певчие, неразлучники, жако и ара.

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