Питона нашли в мусорном контейнере в Москве

Дворник случайно обнаружил питона в мусорке на западе Москвы, который умер из-за холода. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в субботу, 13 ноября.

Фото: Unsplash Unsplash

— На улице 6-я Лазенки случилось что-то совсем загадочное и одновременно неприятное — кто-то оставил у мусорки питона. К своему несчастью (и, возможно, ужасу), его обнаружили дворник и курьер, — говорится в сообщении.

Очевидцы, как уточняется, сперва подумали, что животное замерзло из-за холодной погоды. Его убрали в пакет и вызвали спасателей, но спасать «было уже нечего», отмечает Telegram-канал.

12 августа сообщалось, что за июль в центре реабилитации диких животных появились 28 новых питомцев. В их числе крокодил, енот-полоскун, несколько хищных птиц, три экзотические змеи, два ворона и два питона.