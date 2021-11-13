В Польше нашли тело беженца у границы с Белоруссией

Сегодня Александр Лукашенко распорядился установить палатки для детей беженцев и раздавать им еду. Белорусский лидер напомнил, что граждане третьих стран попросили не забирать детей в санатории, а только помочь с питанием. Сейчас на линии границы находятся более двух тысяч мигрантов, которые намерены подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Польские власти усилили охрану погранпереходов.