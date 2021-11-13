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В Польше нашли тело сирийского беженца у границы с Белоруссией

Говорит Москва
11 минут назад

В Польше нашли тело сирийского беженца у границы с Белоруссией. Точная причина смерти мужчины неизвестна.

В Польше нашли тело беженца у границы с Белоруссией
Фото: ТАССТАСС

Как рассказали в польской полиции, гражданина Сирии обнаружили в лесу неподалёку от деревни Вулька Тереховская.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября, когда мигранты из стран Ближнего Востока и Африки организовали лагерь у пунктов пропуска.

Минск ответил на угрозы Польши закрыть границу

Сегодня Александр Лукашенко распорядился установить палатки для детей беженцев и раздавать им еду. Белорусский лидер напомнил, что граждане третьих стран попросили не забирать детей в санатории, а только помочь с питанием. Сейчас на линии границы находятся более двух тысяч мигрантов, которые намерены подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Польские власти усилили охрану погранпереходов.

Происшествия,Александр Лукашенко,ЕС,
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