В Польше нашли тело беженца у границы с Белоруссией

В Польше нашли тело сирийского беженца у границы с Белоруссией. Точная причина смерти мужчины неизвестна.
Как рассказали в польской полиции, гражданина Сирии обнаружили в лесу неподалёку от деревни Вулька Тереховская.
Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 8 ноября, когда мигранты из стран Ближнего Востока и Африки организовали лагерь у пунктов пропуска.
Сегодня Александр Лукашенко распорядился установить палатки для детей беженцев и раздавать им еду. Белорусский лидер напомнил, что граждане третьих стран попросили не забирать детей в санатории, а только помочь с питанием. Сейчас на линии границы находятся более двух тысяч мигрантов, которые намерены подать ходатайство о предоставлении защиты в ЕС. Польские власти усилили охрану погранпереходов.