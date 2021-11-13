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В Самаре учительницу заподозрили в растлении малолетних девочек

Ювелина Бернст
30 минут назад

В Самаре 24-летнюю учительницу физкультуры о ОБЖ подозревают в развращении трех малолетних учениц, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В Самаре учительницу заподозрили в растлении малолетних девочек
Фото: ТАССТАСС

По его сведениям, преступления в отношении детей совершались в январе 2021 года. Первые две интимные встречи состоялись в дни школьных каникул, третье - с 13 по 17 января 2021 года.

В отношении преподавательницы было возбуждено уголовного дела по статье «Мужеложство и лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет». На время следствия учительницу поместили под домашний арест.

Происшествия,МВД,Комсомольская правда,
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