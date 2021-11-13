В Самаре учительницу заподозрили в растлении малолетних девочек

В Самаре 24-летнюю учительницу физкультуры о ОБЖ подозревают в развращении трех малолетних учениц, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По его сведениям, преступления в отношении детей совершались в январе 2021 года. Первые две интимные встречи состоялись в дни школьных каникул, третье - с 13 по 17 января 2021 года.
В отношении преподавательницы было возбуждено уголовного дела по статье «Мужеложство и лесбиянство с лицом, не достигшим 16 лет». На время следствия учительницу поместили под домашний арест.