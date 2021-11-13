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Появилось видео задержания брата Хабиба Нурмагомедова в аэропорте

Ювелина Бернст
1 час назад

В интернете появилось видео задержания в московском аэропорте Шереметьево бойца MMA Усмана Нурмагомедова, двоюродного брата экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, и его друга Камала Идрисова. Запись обнародовал Telegram-канал Mash Gor.

По его данным, Нурмагомедова и Идрисова вывели из самолета после того, как борт покинули все остальные пассажиры. Когда мужчины спустились с трапа, их посадили в автобус и вывезли за территорию аэропорта, после чего переместили в полицейский автомобиль и увезли в отделение.

Также сообщается, что их доставили в Махачкалу для проведения следственных действий.

Нурмагомедов и Идрисов на днях в Дагестане проигнорировали требование сотрудника ДПС остановиться, а после этого сбили его. По одной из версий, мужчины опаздывали на рейс, поэтому не остановились. Пострадавший полицейский получил подкожную гематому головы и ушибы. В отношении Нурмагомедова и Идрисова было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Дело взял под контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

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