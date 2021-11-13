Россиянин Дубников задержан в Амстердаме по запросу США

По запросу США в Амстердаме был арестован Денис Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.

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По словам юриста, Дубникову грозит до 20 лет тюремного заключения, если в США докажут его вину. Адвокат настаивает на невиновности своего подзащитного и утверждает, что тот действовал в полном соответствии с российским законодательством.

«Он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги», — заявил Бух.

Он рассказал, что Дубникову было отказано во въезде в Мексику, потом он направился в Амстердам, и там его задержали. Адвокат назвал случившееся «захватом» и сообщил, что защита Дубникова пытается предотвратить его экстрадицию в США. Однако Нидерланды почти всегда выдают задержанных другим странам, и скорее всего адвокатам россиянина придется с этим согласиться.