Россиянин Дубников задержан в Амстердаме по запросу США

По запросу США в Амстердаме был арестован Денис Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Аркадия Буха.
По словам юриста, Дубникову грозит до 20 лет тюремного заключения, если в США докажут его вину. Адвокат настаивает на невиновности своего подзащитного и утверждает, что тот действовал в полном соответствии с российским законодательством.
«Он ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги», — заявил Бух.
Он рассказал, что Дубникову было отказано во въезде в Мексику, потом он направился в Амстердам, и там его задержали. Адвокат назвал случившееся «захватом» и сообщил, что защита Дубникова пытается предотвратить его экстрадицию в США. Однако Нидерланды почти всегда выдают задержанных другим странам, и скорее всего адвокатам россиянина придется с этим согласиться.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти обвиняют Дубникова в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников под название Ryuk и незаконном обогащении на сумму $400 тыс. биткоинами. Как утверждает издание, Ryuk также может стоять за серией атак на американскую систему здравоохранения в прошлом году с использованием вирусов-вымогателей.