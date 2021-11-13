Адвокат Усмана Нурмагомедова объяснил наезд на полицейского

Адвокат двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усмана рассказал о том, как произошло ДТП с сотрудником полиции. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Юрист, который не захотел называть своего имени, в беседе с изданием рассказал, что Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов ехали уставшими. Когда сотрудник ДПС Алексей Назаров, командированный из Нижнего Новгорода, остановил их, в автомобиле играло радио. Полицейский попросил их отъехать. Дальнейшие действия молодых людей юрист объяснил тем, что они просто «неудачно» выполнили просьбу сотрудника ДПС.

Он утверждает, что СМИ «непонятно что» раздули из этого происшествия. Формулировки о том, что Усман сбил полицейского, ложные, так как за рулем Toyota Camry в тот момент находился его друг, подчеркнул адвокат.

«Он же не идиот, чтобы специально сбивать полицейского. Это произошло случайно», — заявил он.

Усмана Нурмагомедова и Камала Идрисова задержали в аэропорту Шереметьево. Они вылетели в Москву после того, как на машине сбили полицейского у аэропорта в Каспийске.