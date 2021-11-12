В Москве поймали убийцу известного бизнесмена

Полиция задержала подозреваемого в убийстве известного 61-летнего бизнесмена Гайка Арутюняна в подмосковном Красногорске, пишет РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета России по Московской области.
Как отметили следователи, правоохранительные органы проверили старого знакомого погибшего, который в последнее время часто приезжал в дом к Арутюняну, но вел себя странно. Они поймали мужчину 1969 года рождения, который после убийства скрывался в Люберецком городском округе.
Бизнесмена застрелили 8 ноября. Его труп был найден на летней кухне в частном доме в деревне Гольево. Убийца проник в дом и выстрелил Арутюняну в грудь из обреза ружья ИЖ-27. Товарищи Арутюняна приехали в один из небоскребов комплекса «Москва-Сити», чтобы найти его убийцу и устроить самосуд.