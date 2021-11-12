Скончался брат застреленного в Дагестане имама

В больнице скончался брат застреленного имама дагестанского села Аметеркмахи. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник.
Канал сообщает, что умершего звали Арип, ему было 47 лет.
Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места убийства.
До этого в духовном управлении мусульман Дагестана прокомментировали ЧП. Пресс-секретарь организации Наира Махмудова решительно осудила убийство и выразила соболезнования родственникам имама.
Убийство произошло в пятницу, 12 ноября. По данным следствия, между 62-летним жителем села и имамом местной мечети произошел конфликт из-за земельного спора, который долгое время не разрешался. Мужчина подъехал к домовладению матери священнослужителя и открыл огонь.
В результате имам был убит, а его брат и сын ранены. Последний воткнул нож в нападавшего, после чего тот скончался.