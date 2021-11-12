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Скончался брат застреленного в Дагестане имама

Газета.Ru
53 минуты назад

В больнице скончался брат застреленного имама дагестанского села Аметеркмахи. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник.

Скончался брат застреленного в Дагестане имама
Фото: @breakingmash/Telegram@breakingmash/Telegram

Канал сообщает, что умершего звали Арип, ему было 47 лет.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места убийства.

До этого в духовном управлении мусульман Дагестана прокомментировали ЧП. Пресс-секретарь организации Наира Махмудова решительно осудила убийство и выразила соболезнования родственникам имама.

Убийство произошло в пятницу, 12 ноября. По данным следствия, между 62-летним жителем села и имамом местной мечети произошел конфликт из-за земельного спора, который долгое время не разрешался. Мужчина подъехал к домовладению матери священнослужителя и открыл огонь.

В результате имам был убит, а его брат и сын ранены. Последний воткнул нож в нападавшего, после чего тот скончался.

Происшествия,РЕН ТВ,
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