Скончался брат застреленного в Дагестане имама

В больнице скончался брат застреленного имама дагестанского села Аметеркмахи. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka со ссылкой на источник.

Фото: @breakingmash/Telegram @breakingmash/Telegram

Канал сообщает, что умершего звали Арип, ему было 47 лет.

Ранее телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места убийства.

До этого в духовном управлении мусульман Дагестана прокомментировали ЧП. Пресс-секретарь организации Наира Махмудова решительно осудила убийство и выразила соболезнования родственникам имама.

Убийство произошло в пятницу, 12 ноября. По данным следствия, между 62-летним жителем села и имамом местной мечети произошел конфликт из-за земельного спора, который долгое время не разрешался. Мужчина подъехал к домовладению матери священнослужителя и открыл огонь.