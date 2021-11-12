Пенсионер расстрелял имама в мечети дагестанского села

Стала известна причина убийства имама села Аметеркмахи в Дагестане

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В дагестанском селе Аметеркмахи 62-летний Асадулла Рахманов застрелил местного имама Абида Магомедова и ранил двух его родственников, сообщают СМИ. У пенсионера был при себе целый оружейный арсенал, включая набор гранат, пистолет и автомат. Сам нападавший также не выжил, племянник имама зарезал его на месте. Причиной инцидента называют личный конфликт.

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Глава администрации Аметеркмахи пояснил, что, предположительно, к трагедии привел спор вокруг земли. По информации «Известий», у напавшего были давние разногласия с имамом.

«Никакого террористического акта нет! Это были их личные проблемы», — подчеркнул глава села.

Изначально Единая диспетчерская служба сообщила, что житель села открыл в мечети стрельбу из автомата. Как передает Telegram-канал SHOT, решать конфликт Рахманов отправился с автоматом Калашникова на плече, пистолетом в руке и гранатами на поясе. По информации Telegram-канала Baza, пенсионер приехал к мечети на своем автомобиле, в багажнике которого позже нашли гранаты, пистолет и гранатомет.

Всего на месте происшествия обнаружили девять гранат, пистолет ТТ, автомат Калашникова, подствольный гранатомет, семь патронов для пистолета и 169 патронов для автомата. Источник «Интерфакса» отметил, что все оружие не было зарегистрировано официально. Ранее пенсионер был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

Позже глава муниципального образования Махач Абдулкеримов рассказал другую версию. С его слов, перестрелка произошла за пределами мечети. Как уточнил Абдулкеримов, сперва пенсионер напал на брата имама, 47-летнего Арипа. «Конфликт произошел с братом имама. Он подошел и начал стрелять в этого человека. На эти выстрелы подбежали имам и сын того, в кого стреляли», — сказал глава муниципального образования.

Руководитель сельской администрации говорит, что нападавший подстерег Магомедовых, когда они возвращались из мечети.

«Они втроем были [имам, его брат и племянник] <...> Люди возвращались с мечети, и тот, который стрелял, как я понял, ждал их. И вот такая канитель [произошла]», — заявил глава села.

В то же время, газета «Известия» указала, что Рахманов атаковал Магомедовых, когда они выходили из дома. СК передает, что стрельба прозвучала у дома матери имама.

Как отмечает Telegram-канал Mash, нападавший успел расстрелять весь магазин (на месте нашли 13 гильз от автомата). Рахманов застрелил имама, ранил его брата и 25-летнего племянника Магомеда. Последний схватил нож и ударил стрелка в шею. От полученных травм пенсионер погиб на месте. Раненых доставили в больницу, они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«Их оперируют хирурги из столицы республики. У нас тут толпа, родственники – кровь сдают!», — рассказал руководитель администрации села.

Глава местной администрации Тагир Тагиров сообщил Telegram-каналу «Подъем», что на месте происшествия находится Росгвардия. «О причинах ничего не могу сказать, может быть, земельный вопрос, но конфликтов раньше не было. Сейчас там все службы, Росгвардия, оцепили дома», — указал он.