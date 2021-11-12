Неудавшийся депутат покончил с собой в Москве

35-летний Вячеслав Прозоров, ранее баллотировавшийся на пост главы Новозоркинского сельсовета Павловского района Алтайского края, покончил с собой в прямом эфире в TikTok. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram-канал Mash Telegram-канал Mash

В 2012-м году Прозоров пытался сделать политическую карьеру. После неудачной попытки избрания в сельсовет он переехал в Москву. У мужчины появилась новая цель: стать звездой в соцсети.

Известно, что Прозоров за эти годы не завоевал популярность в интернете, к тому же у него появились долги. Перед трансляцией, во время которой он совершил суицид, мужчина употребил спиртное.