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Неудавшийся депутат покончил с собой в Москве в прямом эфире

Мослента
15 минут назад

35-летний Вячеслав Прозоров, ранее баллотировавшийся на пост главы Новозоркинского сельсовета Павловского района Алтайского края, покончил с собой в прямом эфире в TikTok. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Неудавшийся депутат покончил с собой в Москве
Фото: Telegram-канал MashTelegram-канал Mash

В 2012-м году Прозоров пытался сделать политическую карьеру. После неудачной попытки избрания в сельсовет он переехал в Москву. У мужчины появилась новая цель: стать звездой в соцсети.

Известно, что Прозоров за эти годы не завоевал популярность в интернете, к тому же у него появились долги. Перед трансляцией, во время которой он совершил суицид, мужчина употребил спиртное.

Ранее в подмосковном Зеленограде девушка покончила с собой во время прямого эфира в Instagram под запрещенную в России песню группы ЛСП «Номера». После этого TikTok удалил композицию из поиска.

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