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Шесть студентов-иностранцев пропали в Подмосковье

Елена Прошина
21 минуту назад

В подмосковном Пущино пропали шесть иностранных студентов, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Шесть студентов-иностранцев пропали в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в полиции, об исчезновении студентов заявил руководитель одного из институтов города. По его словам, они ушли из вузовского общежития и не вернулись.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчин», - сообщили в полицейском главке.

Начата доследственная проверка, по ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,
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