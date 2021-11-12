Шесть студентов-иностранцев пропали в Подмосковье

В подмосковном Пущино пропали шесть иностранных студентов, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
Как рассказали в полиции, об исчезновении студентов заявил руководитель одного из институтов города. По его словам, они ушли из вузовского общежития и не вернулись.
«В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения мужчин», - сообщили в полицейском главке.
Начата доследственная проверка, по ее итогам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.