Юрист объяснил задержание Усмана Нурмагомедова

Сбившего полицейского Усмана Нурмагомедова задержали из-за тяжести преступления. Ему может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, считает адвокат Дмитрий Аграновский , пишет «Радио 1».

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«Я думаю, в данном случае не имеет значение, сбил он сотрудника полиции или просто гражданина. Статья 264 УК РФ в части 2 предусматривает от 3 до 7 лет, если ДТП причинило установленный тяжкий вред здоровью человека при оставлении места происшествия. Я думаю, именно поэтому его и задержали, так как это тяжкий состав преступления», — сказал Аграновский.

Он отметил, что следствие разберется в произошедшем и призвал уважать презумпцию невиновности.

«В его защиту могу сказать, что человек не всегда способен на месте оценить тяжесть происшествия, хотя, конечно, водитель обязан, попав в любое ДТП, находится на месте до прибытия сотрудников ГИБДД», — уточнил адвокат.

По версии следствия, 11 ноября около 11:30 на КПП «Аэропорт» в Каспийске полицейские попытались остановить Toyota Camry с тонировкой и без номерных знаков. Водитель по требованию сотрудников полиции не остановился, наехал на оградительный барьер поста и сбил полицейского, который получил травмы, пишет ТАСС.

После этого Усмана Нурмагомедова и его приятеля Камала Идрисова задержали в аэропорту Шереметьево, куда они улетели после инцидента.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», пишет ТАСС.

По данным Телеграм-канала «112», 39-летний полицейский госпитализирован с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.