Тонны конфискованных крабов в Хабаровском крае показали на видео

ФСБ пресекла незаконную деятельность по добыче водных биологических ресурсов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области . Обнародованное пресс-службой ФСБ России видео с живыми крабами публикует видеоагентство Ruptly.

обитателей в районе мыса Иваново и села Датта Хабаровского края. В ходе обыска правоохранители конфисковали более двух тонн крабов и крабовой продукции, свыше тонны мяса морского гребешка и более полутора тонн рыбы и рыбной продукции, уточняет Ruptly.