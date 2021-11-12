Тонны конфискованных крабов в Хабаровском крае показали на видео

ФСБ пресекла незаконную деятельность по добыче водных биологических ресурсов в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Обнародованное пресс-службой ФСБ России видео с живыми крабами публикует видеоагентство Ruptly.
Неизвестные лица занимались незаконным выловом морских
обитателей в районе мыса Иваново и села Датта Хабаровского края. В ходе обыска правоохранители конфисковали более двух тонн крабов и крабовой продукции, свыше тонны мяса морского гребешка и более полутора тонн рыбы и рыбной продукции, уточняет Ruptly.
Нанесенный браконьерами ущерб биологическим ресурсам России предварительно оценивается в 30 миллионов рублей.