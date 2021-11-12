Стрельба в Дагестане: убит имам мечети

Мужчина устроил стрельбу в мечети в дагестанском селе Аметеркмахи, погиб имам, двое прихожан получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации телеграм-канала 112, https://t.me/ENews112/10270 стрелявший – местный житель Асадул Рахманов. Он ворвался в мечеть с автоматом Калашникова из-за давнего земельного спора с имамом.

Родственники имама нанесли нападавшему ножевое ранение, от которого он скончался на месте.

По предварительным данным, Рахманов ранее был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.