Полицейский выстрелил в голову дочери. Что об этом известно

Следствие потребует ареста инспектора ГИБДД, стрелявшего в родную дочь

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Сергей Варакин отметил профессиональный праздник в кафе с сослуживцами, откуда уезжал на такси в невменяемом состоянии. По дороге он уснул на заднем сиденье. Через некоторое время, когда инспектор проснулся, водитель услышал хлопок. Что произошло дальше — в материале «Газеты.Ru».

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Пьяный инспектор ГИБДД выстрелил в голову собственной дочери. Инцидент произошел в четверг вечером, 11 ноября, в Сергиевом Посаде, когда они возвращались на такси с праздничного мероприятия в местном ресторане.

По предварительным данным, во время поездки пассажиры поссорились, после чего водитель услышал выстрел.

Кто стрелял

Как передает РЕН ТВ, стрелял 47-летний инспектор дежурной группы 3-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» ГИБДД ГУ МВД России по Московской области, капитан полиции Сергей Варакин. Пострадавшая – его 20-летняя дочь Алина.

«Пассажир прямо в машине выстрелил из пистолета «Оса» в голову дочери. После этого таксист остановился. Девушка выжила, ее доставили в реанимацию с пулевым ранением, открытой черепно-мозговой травмой и переломом височной кости», — сообщил телеканал.

Cтрелявший после произошедшего вышел из машины и скрылся. Водитель вызвал скорую и полицию. Вскоре инспектора задержали.

Что произошло

Детали произошедшего позднее сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В дежурную часть УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу поступило сообщение от водителя такси о том, что у деревни Деулино на Новоугличском шоссе между пассажирами произошел конфликт.



Во время движения между пассажирами произошла словесная ссора, после чего водитель услышал хлопок. Остановив автомобиль, водитель обнаружил у девушки телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь», — рассказала она.

Уволен по отрицательным мотивам

Результаты медицинского освидетельствования показали, что оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения, уточняется на сайте ведомства. Там добавили, что проводится служебная проверка, по итогам которой «данный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством».

Известно, что Варакин был вооружен травматическим пистолетом. Его дочь находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Telegram-канал Mash сообщил, что инспектор ГИБДД «выстрелил в дочь в алкогольном бреду, когда она везла его с корпоратива». По его данным, Сергей Варакин развелся с женой около шести лет назад, отец часто проводил время с дочерью.

«Вечеринка — дай Бог каждому»

«Вчера он отмечал профессиональный праздник в кафе. Сильно напился, поэтому Алина решила отвезти папу домой, а сослуживцы вызвали такси. Мужчина был в невменяемом состоянии. Его посадили на заднее сиденье, и он уснул. Девушка села спереди, надела наушники и закрыла глаза.

Во время поездки Сергей проснулся и в бреду стал угрожать Алине, после чего достал «Осу» и выстрелил.

Таксист остановил машину, Сергей вышел и направился в сторону Сергиева Посада. Девушка потеряла сознание, но пришла в себя до приезда скорой», — говорится в публикации.

Перед инцидентом Алина выложила в соцсетях видеоролик, на котором она позирует вместе с отцом в ресторане. «Вечеринка — дай Бог каждому», — так прокомментировала публикацию девушка (в своем профиле Алина называет себя моделью).

Потребуют ареста

Следователи обвинили Варакина в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ), сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения, следствие потребует его ареста.

«Следователями и криминалистами был проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты необходимые для следствия предметы, в том числе орудие преступления, допрошен очевидец произошедшего, планируется назначение судебно-медицинской, психолого-психиатрической, баллистической экспертиз. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в релизе регионального управления СК.