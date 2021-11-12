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Из колонии строгого режима на Урале сбежал опасный убийца

Русская Планетаиещё 4
15 минут назад

В Свердловской области из колонии сбежал опасный преступник. Об этом сообщает ГУФСИН по региону.

Из колонии строгого режима сбежал опасный убийца
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Побег был осуществлен из колонии строгого режима №12 в Нижнем Тагиле. Сбежавший отбывал наказание за убийство. Он был осужден на 10 лет.

Приметы: сбежавшему 40 лет, рост - 195 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Татуировки: на левом предплечье кельтский узор, на левой лопатке - смерть с косой, на среднем пальце левой кисти – перстень, пишет «РИА Новости».

Правоохранительные органы ведут розыск преступника. Выясняются обстоятельства побега.

Происшествия,ФСИН,МВД,РИА Новости,
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