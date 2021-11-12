Из колонии строгого режима сбежал опасный убийца

В Свердловской области из колонии сбежал опасный преступник. Об этом сообщает ГУФСИН по региону.
Побег был осуществлен из колонии строгого режима №12 в Нижнем Тагиле. Сбежавший отбывал наказание за убийство. Он был осужден на 10 лет.
Приметы: сбежавшему 40 лет, рост - 195 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, карие глаза. Татуировки: на левом предплечье кельтский узор, на левой лопатке - смерть с косой, на среднем пальце левой кисти – перстень, пишет «РИА Новости».
Правоохранительные органы ведут розыск преступника. Выясняются обстоятельства побега.