Из колонии строгого режима сбежал опасный убийца

В Свердловской области из колонии сбежал опасный преступник. Об этом сообщает ГУФСИН по региону.

Побег был осуществлен из колонии строгого режима №12 в Нижнем Тагиле. Сбежавший отбывал наказание за убийство. Он был осужден на 10 лет.