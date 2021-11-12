Машина миллиардера Рыбакова попала в массовое ДТП в Москве

Одна из четырех попавших в ДТП на Ленинградском проспекте машин принадлежит бизнесмену из списка миллиардеров Forbes Игорю Рыбакову, сообщает Telegram-канал 112.
При этом, по данным канала, в момент аварии Рыбакова в машине не было. За рулем «Майбаха» был его водитель.
В ту же аварию попал и внедорожник BMW X6 пиар-агента российских футболистов Георгия Джикии и Федора Смолова Елены Болотовой. За рулем был ее супруг.
Возможной причиной аварии стали погодные условия. Участников ДТП осмотрели врачи, госпитализация никому не потребовалась, сообщает «112».
Ранее резонансная авария с участием пяти машин произошла на Смоленской площади в центре Москвы. В одном из автомобилей была зажата женщина, она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Позже выяснилось, что ДТП спровоцировал блогер с многомиллионной аудиторией Эдвард Бил, его машина вылетела на встречную полосу. Травмы в результате аварии получила сотрудница Госдумы Мария Артемова.