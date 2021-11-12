Снежная глыба проломила крышу машины в Новосибирске: видео

В Новосибирске снежная глыба рухнула на припаркованный у жилого дома автомобиль и проломила крышу. Видео инцидента опубликовано в сообществе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Сообщается, что инцидент произошел на улице Королева. На кадрах видно, как в результате падения крыша транспортного средства оказалась продавлена.
«Стоял, чистил машину и оттуда прилетел сугроб мокрого снега. Треш вообще. Не зря таблички висят “Не ставить машины”», – прокомментировал произошедшее очевидец.
Владелец автомобиля намерен обратиться с иском в суд.