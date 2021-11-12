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Тело основного свидетеля по делу Батурина нашли в Подмосковье

Елена Прошина
42 минуты назад

В Подмосковье найден мертвым один из основных свидетелей по делу Виктора Батурина, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает Telegram-канал «112», правоохранителям удалось установить личность погибшего в пожаре в доме в Немчиновке, который произошел на прошлой неделе — им оказался 56-летний бизнесмен Игорь Вашуркин.

Тело основного свидетеля по делу Батурина нашли в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

Ранее Вашуркин занимал должность вице-президента Параолимпийского комитета Москвы. Сейчас следователи выясняют причину возгорания. Проводится пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, что Виктор Батурин — российский бизнесмен, старший брат Елены Батуриной, вдовы экс-главы Москвы Юрия Лужкова. Бывший первый вице-президент крупной столичной строительной компании «Интеко», а также экс-генеральный директор «Интеко-Агро».

Ранее Батурин уже отбыл срок за мошенничество в крупном размере — бизнесмен пытался продать поддельные вексели принадлежащих ему компаний.

Сейчас предприниматель подозревается в похищении 25% акций строительной компании «Интеко у своей сестры Елены Батуриной путем подачи исков в Арбитражный суд. По версии бизнесмена, ему якобы не выплатили компенсации, которые полагались за эти акции, однако Елена в свою очередь заявила, что рассчиталась с братом.

Батурина задержали в июле 2021 года по заявлению сестры. Ему вменяют покушение на мошенничество, а Вашуркин проходил по делу основным свидетелем.

Происшествия,Игорь Вашуркин,Виктор Батурин,Елена Батурина,Юрий Лужков,
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